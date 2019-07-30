Галустян разводится с женой? Представитель комика прокомментировал скандальные слухи

В понедельник, 29 июля, СМИ заявили о том, что российский комик и шоумен Михаил Галустян разводится со своей женой Викторией. Представитель звезды Алексей Новацкий прокомментировал слухи.

Как сообщает издание "MKRU", не так давно артист был замечен в обществе другой женщины, когда садился на самолет до Барнаула. Он резко отреагировал на просьбу поклонников о совместном фото. Кроме того, в одном из интервью Галустян якобы заявлял, что уже давно не живет вместе со своей женой, с которой состоит в браке с 2007 года и воспитывает двух дочерей.

Михаил Галустян с женой Викторией Фото из Instagram

Михаил Галустян с семьей Фото из Instagram

Однако представитель шоумена в комментарии для "Starhit" заявил, что это полная ложь.

"Никого не слушайте, ложь полная. Это все фейк", — отметил Новацкий.

Сам 39-летний Михаил не дает никаких комментариев относительно слухов про свою семью. В то же время его жена Виктория недавно сделала в соцсетях трогательное признание мужу в любви в их 12-ю годовщину свадьбы.

Михаил Галустян с женой Викторией Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальную звезду телепроекта "Дом-2" Юлию Исаеву уличили в сексуальных связях с российским юмористом Михаилом Галустяном.

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