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4 декабря • обновлено в 17:27
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"А Ротару, б*ядь, не девочка?!" Галустян отказался шутить над украинской звездой

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Российский комик и шоумен Михаил Галустян, который ранее попал в базу сайта "Миротворец" за поездки в Крым, отказался оскорблять украинскую певицу Софию Ротару в шоу "Comment Out".

Видео разместили на официальном Youtube-канале "Чикен Кари". (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"А Ротару, б*ядь, не девочка?!" Галустян отказался шутить над украинской звездой
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Так, по правилам шоу Галустян должен был написать весьма оскорбительный комментарий на странице Софии Ротару в Instagram или же прокомментировать фото одной из поклонниц, оскорбив ее.

"А Ротару, б*ядь, не девочка?!" Галустян отказался шутить над украинской звездой

Галустян решил, не обижать украинскую певицу.

"А София Ротару,бл*дь, не девочка? Я потом перед ней (поклонницей, - прим.ред) извинюсь, а Ротару не смотрит вашу передачу", - заявил Галустян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальную звезду телепроекта "Дом-2" Юлию Исаеву уличили в сексуальных связях с российским юмористом Михаилом Галустяном.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Михаил Галустян
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