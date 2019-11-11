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11 ноября • обновлено в 11:07
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Галкина сравнили с Зеленским из-за шуток о цензуре на РосТВ

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Ведущий передачи "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прокомментировал слова комика Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

Шейнин заявил, что Галкин, по примеру президента Украины Владимира Зеленского, решил уйти из шоу-бизнеса и "осваивать политическую поляну", пишет "Говорит Москва".

Галкина сравнили с Зеленским из-за шуток о цензуре на РосТВ
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По его мнению, артист сделал неправильный вывод. Ведущий считает, что комик не должен комментировать то, в чем "не очень разбирается". Кроме того, Шейнин заявил, что комику не хватает внимания, поэтому он и делает подобные заявления.

"Мне передали, что у него ещё одно страдание. Помимо цензуры, он страдает, что ему народного не дали. Может быть, уже дать ему народного? Потому что, может быть, тогда он подуспокоится чуть-чуть", - заявил ведущий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля, ведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении существует цензура.

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Персона
Максим Галкин
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