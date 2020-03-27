Галкин засветил Пугачеву в пижаме и без макияжа: примадонна спела о коронавирусе

Российский шоумен и телеведущий Максим Галкин показал свою жену, певицу Аллу Пугачеву в домашней одежде, которая похожа на пижаму и без макияжа.

Соответствующее видео он опубликовал на личной странице в Instagram. На нем примадонна вместе с сыном Гарри исполнила композицию о коронавирусе (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: instagram/maxgalkinru

"Мама-мия, мама-мия, мама-мия, уходи от нас подальше, пандемия!" – спела Пугачева, подыгрывая себе бубном. В свою очередь мальчик аккомпанировал ей на укулеле.

Алла Пугачева с сыном Гарри Фото: instagram/maxgalkinru

Поклонники пришли в восторг от нового видео, которым поделился Галкин. Они написали, что Алла выглядит на нем "очень красиво".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Орбакайте сфотографировалась без макияжа и спровоцировала ажиотаж в сети. Фаны отметили, что артистка без косметики очень похожа на свою звездную мать – Аллу Пугачеву.

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