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27 марта • обновлено в 15:20
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Галкин засветил Пугачеву в пижаме и без макияжа: примадонна спела о коронавирусе

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Российский шоумен и телеведущий Максим Галкин показал свою жену, певицу Аллу Пугачеву в домашней одежде, которая похожа на пижаму и без макияжа.

Соответствующее видео он опубликовал на личной странице в Instagram. На нем примадонна вместе с сыном Гарри исполнила композицию о коронавирусе (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева

Фото: instagram/maxgalkinru

"Мама-мия, мама-мия, мама-мия, уходи от нас подальше, пандемия!" – спела Пугачева, подыгрывая себе бубном. В свою очередь мальчик аккомпанировал ей на укулеле.

Алла Пугачева с сыном Гарри

Алла Пугачева с сыном Гарри

Фото: instagram/maxgalkinru

Поклонники пришли в восторг от нового видео, которым поделился Галкин. Они написали, что Алла выглядит на нем "очень красиво".

Галкин засветил Пугачеву в пижаме и без макияжа: примадонна спела о коронавирусе
Галкин засветил Пугачеву в пижаме и без макияжа: примадонна спела о коронавирусе
Галкин засветил Пугачеву в пижаме и без макияжа: примадонна спела о коронавирусе

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Орбакайте сфотографировалась без макияжа и спровоцировала ажиотаж в сети. Фаны отметили, что артистка без косметики очень похожа на свою звездную мать – Аллу Пугачеву.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Гарри Галкин Максим Галкин Алла Пугачева
Место
Россия
Теги
шоу шоу-бизнес Новости России
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Такое впечатление, что она умом тронулась, мама мия, уходи пандемия. Явно старуха рехнулась, или якутских шаманов посетила.
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