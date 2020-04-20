Галкин засветил 71-летнюю Пугачеву в пижаме без макияжа: опубликовано видео

Ева Романова Люди 10:32, 20.04.2020 Обновлено: 10:35, 20.04.2020

Российский шоумен и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин показал свою 71-летнюю супругу в пижаме и без макияжа.

Так, Галкин на личной странице в Instagram показал ролик, где их с Пугачевой дети Гарри и Лиза поздравляют всех с праздником Пасхи (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Максим Галкин и Алла Пугачева
Instagram @maxgalkinru

Дети Галкина и Пугачевой зачитали на камеру стих, а позже к ним присоединилась и сама примадонна – без макияжа, укладки и в зеленой пижаме в белый горошек.

Алла Пугачева с детьми
Instagram @maxgalkinru
Алла Пугачева с детьми
Instagram @maxgalkinru

Видео вызвало бурную реакцию среди пользователей сети. С момента публикации ролик посмотрели более 2 миллионов подписчиков, которые также похвалили звездную семью за искренность и открытость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин показал Пугачеву без макияжа на видео во время прямого эфира с ведущей Настей Ивлеевой. Тогда Ивлеева отметила, что без макияжа и фильтров примадонна выглядит намного моложе своего возраста.

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