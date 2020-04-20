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20 апреля • обновлено в 11:16
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Галкин засветил 71-летнюю Пугачеву в пижаме без макияжа: опубликовано видео

3.5т
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Российский шоумен и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин показал свою 71-летнюю супругу в пижаме и без макияжа.

Так, Галкин на личной странице в Instagram показал ролик, где их с Пугачевой дети Гарри и Лиза поздравляют всех с праздником Пасхи (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева

Instagram @maxgalkinru

Дети Галкина и Пугачевой зачитали на камеру стих, а позже к ним присоединилась и сама примадонна – без макияжа, укладки и в зеленой пижаме в белый горошек.

Алла Пугачева с детьми

Алла Пугачева с детьми

Instagram @maxgalkinru

Алла Пугачева с детьми

Алла Пугачева с детьми

Instagram @maxgalkinru

Видео вызвало бурную реакцию среди пользователей сети. С момента публикации ролик посмотрели более 2 миллионов подписчиков, которые также похвалили звездную семью за искренность и открытость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин показал Пугачеву без макияжа на видео во время прямого эфира с ведущей Настей Ивлеевой. Тогда Ивлеева отметила, что без макияжа и фильтров примадонна выглядит намного моложе своего возраста.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Персоны
Алла Пугачева Гарри Галкин Лиза Галкина Максим Галкин
Теги
шоу шоу-бизнес Новости России
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