Галкин засветил 71-летнюю Пугачеву в мини-шортах

Анна Михно Люди 08:26, 5.05.2020 Обновлено: 08:28, 5.05.2020

Российский телеведущий Максим Галкин порадовал поклонников новым семейным видео, на котором показал свою жену и певицу Алла Пугачеву в коротких шортах.

Ролик шоумен опубликовал на своей странице в Instagram.

Максим Галкин и Алла Пугачева
fakty.ua

Так, на видео Галкин показал, как они с семьей проводят время на самоизоляции. В кадре 6-летняя Лиза ритмично танцует под живое пение звездной мамы. Кроме того, маленький Гарри стоит за диджейским пультом и пританцовывает в наушниках.

Примечательно, что в середине ролика Галкин показал в кадре и саму Пугачеву. Знаменитость сидела на стуле в коротких шортах, которые оголили стройные ноги 71-летней артистки.

Алла Пугачева в коротких шортах
кадр из видео

"С утра у нас музыкально-танцевальные импровизации. За пультом DJ Гарри, он сам выбирает мелодии, на танцполе Лиза и Маруся, а Алла с микрофоном импровизирует. Я обожаю, когда она на ходу начинает сочинять и петь такую музыкальную тарабарщину. Получился настоящий танцевальный хит", – такой подписью сопроводил видео Галкин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети опубликовали неожиданное фото российской певицы Аллы Пугачевой. На нем она позировала, держа на руках маленького ребенка.

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