Галкин вызвал ажиотаж в сети видео из семейного архива
Российский телеведущий Максим Галкин растрогал сеть архивным видео с их с Аллой Пугачевой сыном Гарри.
Ролик шоумен опубликовал на своей странице в Instagram.
Так, видео было снято пять лет назад. В кадре появились Галкин и еще совсем маленький Гарри. Мальчик все время заразительно смеется и улыбается, помогая папе допеть строчку из песни "Голубой вагон".
"С добрым утром, страна! Светлых вам приключений! А это мы с Гариком в июле 2015!", – подписал публикацию телеведущий.
Поклонники не смогли скрыть своих эмоций, увидев новый ролик Галкина. Пользователи засыпали отца с сыном восторженными комментариями.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин порадовал поклонников ранее неопубликованными фотографиями своих детей – 6-летних Лизы и Гарри.