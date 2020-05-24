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24 мая • обновлено в 16:37
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Галкин вызвал ажиотаж в сети видео из семейного архива

1.7т
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Российский телеведущий Максим Галкин растрогал сеть архивным видео с их с Аллой Пугачевой сыном Гарри.

Ролик шоумен опубликовал на своей странице в Instagram.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

Instagram @maxgalkinru

Так, видео было снято пять лет назад. В кадре появились Галкин и еще совсем маленький Гарри. Мальчик все время заразительно смеется и улыбается, помогая папе допеть строчку из песни "Голубой вагон".

"С добрым утром, страна! Светлых вам приключений! А это мы с Гариком в июле 2015!", – подписал публикацию телеведущий.

Поклонники не смогли скрыть своих эмоций, увидев новый ролик Галкина. Пользователи засыпали отца с сыном восторженными комментариями.

Галкин вызвал ажиотаж в сети видео из семейного архива
Галкин вызвал ажиотаж в сети видео из семейного архива
Галкин вызвал ажиотаж в сети видео из семейного архива
Галкин вызвал ажиотаж в сети видео из семейного архива
Галкин вызвал ажиотаж в сети видео из семейного архива
Галкин вызвал ажиотаж в сети видео из семейного архива

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин порадовал поклонников ранее неопубликованными фотографиями своих детей – 6-летних Лизы и Гарри.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Максим Галкин Гарри Галкин
Место
Россия
Тег
Новости России
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