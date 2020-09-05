Звезда рассказал, что Лиза и Гарри не могут ответить на вопрос об учебе. Instagram Максима Галкина

Российский шоумен Максим Галкин поделился первыми школьными кадрами своих детей-первоклассников – Лизы и Гарри.

На странице в Instagram артист показал снимок, как их с Аллой Пугачевой дети сидят за школьной партой и тянут руки для ответа.

Под фото Галкин пожаловался, что Лиза и Гарри не могут дать конкретного ответа об учебе. Звезда не может понять, почему дети избегают вопроса о том, как прошел день в учебном заведении.

"В детстве я никогда не знал, что ответить своим родителям на вопрос "Как сегодня было в школе?" А теперь не понимаю, почему мои дети не могут развёрнуто ответить на мой вопрос "Как сегодня было в школе?" - написал в фотоблоге артист.

Галкин вызвал ажиотаж школьными снимками своих детей-первоклассников

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комик и его супруга Алла Пугачева отправили детей учиться в элитную московскую частную школу. Инсайдеры сообщили, сколько стоит обучение в год за одного ребенка.

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