Галкин внезапно превратился в Бэтмена и попросил совета

Муж звезды российской эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин примерил на себе образы супергероев.

Соответствующие снимки он опубликовал на своей странице в Instagram, попросив совета у своих поклонников.

"Собрался на карнавал. Какой образ лучше - 1, 2, 3 или 4? Подскажите, пожалуйста", – подписал он под фото, на которых изображен в образе Бэтмена, Джека Воробья, Юлия Цезаря и Ивана Грозного.

Instagram@maxgalkinru

В комментариях мнения разделились, однако фолловеры пришли к выводу, что Галкин хорош во всех вышеперечисленных образах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Галкин рассказал, о проблемах, с которыми столкнулась Пугачева из-за оскандалившегося юбилейного шоу. Он возмутился из-за того, что скупщики решили нажиться на примадонне, но сам отошел в сторону от проблем супруги.

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