Галкин случайно показал 71-летнюю Пугачеву без макияжа и в халате. Фото

Российский шоумен Максим Галкин случайно показал свою именитую супругу, 71-летнюю Аллу Пугачеву без макияжа в домашнем халате.

Так, артист фотографировал их с примадонной детей – Гарри и Лизу перед тем, как они отправлялись в школу. Пугачева попала в кадр, выглядывая из-за угла в "домашнем" образе. Снимок опубликован в Instagram.

Несмотря на то, что главными героями фотографии являлись близнецы, большинство подписчиков Галкина обратили внимание на Пугачеву.

Некоторых комментаторов рассмешило внезапное появление появление примадонны. Также они похвалили внешность звезды, которая позировала без укладки, косметики и ярких нарядов.

"Фото из разряда "Найди Аллу";

"Не удержалась, провожает детей в школу и радуется, что можно еще лечь поспать";

"Алла прекрасна! Так мило приветствует всех из-за угла".

Отметим, в 2020 году шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева отдали детей в первый класс. 7-летние Лиза и Гарри поступили на обучение в элитную частную школу – Первую Московскую гимназию на Рублево-Успенском шоссе. Галкин на личной странице в социальной сети часто показывает снимки и видео с близнецами, где они хвастаются школьными успехами и демонстрируют свои навыки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева показала поклонникам снимок из бани, который вызвал ажиотаж в сети. Артистка продемонстрировала крупным планом свое лицо без макияжа.