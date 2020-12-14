Галкин случайно показал 71-летнюю Пугачеву без макияжа и в халате. Фото

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Максим Галкин и Алла Пугачева

Российский шоумен Максим Галкин случайно показал свою именитую супругу, 71-летнюю Аллу Пугачеву без макияжа в домашнем халате.

Так, артист фотографировал их с примадонной детей – Гарри и Лизу перед тем, как они отправлялись в школу. Пугачева попала в кадр, выглядывая из-за угла в "домашнем" образе. Снимок опубликован в Instagram.

Несмотря на то, что главными героями фотографии являлись близнецы, большинство подписчиков Галкина обратили внимание на Пугачеву.

Пугачева в халате без макияжа случайно попала на фото

Некоторых комментаторов рассмешило внезапное появление появление примадонны. Также они похвалили внешность звезды, которая позировала без укладки, косметики и ярких нарядов.

  • "Фото из разряда "Найди Аллу";

  • "Не удержалась, провожает детей в школу и радуется, что можно еще лечь поспать";

  • "Алла прекрасна! Так мило приветствует всех из-за угла".

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Отметим, в 2020 году шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева отдали детей в первый класс. 7-летние Лиза и Гарри поступили на обучение в элитную частную школу – Первую Московскую гимназию на Рублево-Успенском шоссе. Галкин на личной странице в социальной сети часто показывает снимки и видео с близнецами, где они хвастаются школьными успехами и демонстрируют свои навыки.

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