Галкин растрогал сеть видео с Пугачевой в день рождения Гарри и Лизы

Российский шоумен Максим Галкин растрогал сеть роликом со своей звездной супругой, певицей Аллой Пугачевой и их детьми Лизой и Гарри. Близнецам 18 сентября исполнилось семь лет.

На кадрах показано, как Гарри дарит цветы Пугачевой, а также декламирует стих своей сестре Лизе. Ролик опубликован на личной странице Галкина в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наш главный день! С днем рождения, детки!", – написал Максим и поблагодарил всех пользователей, которые поздравили близнецов с 7-летием.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми. Instagram Максима Галкина (скриншот видео)

Пользователи сети пришли в восторг от ролика. Многие из них расхвалили Лизу и Гарри Галкиных, а также отметили, что их родители правильно воспитали детей.

"Невероятные дети, невероятные родители! Пусть всегда в вашем доме царят доброта и любовь! С днем рождения Лизу и Гарика!" – высказались в комментариях.

"Обожаю этих чудесных деток. Такие интеллигентные, умные и скромные. Пусть Господь всегда хранит семью", – добавили другие пользователи.

Пугачева и Галкин вызвали восторг в сети. Instagram Максима Галкина (скриншот комментариев)

Галкина и Пугачеву расхвалили за воспитание детей. Instagram Максима Галкина (скриншот комментариев)

Пользователи сети поздравили детей Галкина и Пугачевой. Instagram Максима Галкина (скриншот комментариев)

В сети расхвалили детей Пугачевой и Галкина. Instagram Максима Галкина (скриншот комментариев)

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева отдали детей в первый класс. 6-летние Лиза и Гарри поступили на обучение в элитную частную школу – Первую Московскую гимназию на Рублево-Успенском шоссе.