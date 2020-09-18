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Галкин растрогал сеть видео с Пугачевой в день рождения Гарри и Лизы

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Лизе и Гарри Галкину исполнилось 7 лет . Источник: Коллаж

Российский шоумен Максим Галкин растрогал сеть роликом со своей звездной супругой, певицей Аллой Пугачевой и их детьми Лизой и Гарри. Близнецам 18 сентября исполнилось 7 лет.

На кадрах показано, как Гарри дарит цветы Пугачевой, а также декламирует стих своей сестре Лизе. Ролик опубликован на личной странице Галкина в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Наш главный день! С днем рождения, детки!", – написал Максим и поблагодарил всех пользователей, которые поздравили близнецов с 7-летием.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми.

Пользователи сети пришли в восторг от ролика. Многие из них расхвалили Лизу и Гарри Галкиных, а также отметили, что их родители правильно воспитали детей.

"Невероятные дети, невероятные родители! Пусть всегда в вашем доме царит доброта и любовь! С днем рождения Лизу и Гарика!" – высказались в комментариях.

"Обожаю этих чудесных деток. Такие интеллигентные, умные и скромные. Пусть Господь всегда хранит семью", – добавили другие пользователи.

Пугачева и Галкин вызвали восторг в сети.
Галкина и Пугачеву расхвалили за воспитание детей.
Пользователи сети поздравили детей Галкина и Пугачевой.
В сети расхвалили детей Пугачевой и Галкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева отдали детей в первый класс. 6-летние Лиза и Гарри поступили на обучение в элитную частную школу – Первую Московскую гимназию на Рублево-Успенском шоссе.

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