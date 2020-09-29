Галкин растрогал сеть танцами с дочерью. Видео

Ольга Веркалец Люди 19:51, 29.09.2020

Российский шоумен Максим Галкин растрогал сеть роликом, на котором танцует с семилетней дочерью Лизой.

Соответствующее видео 44-летняя знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram. На нем они выполнили танго в своем доме (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Галкин станцевал танго с дочерью.
Instagram Максима Галкина

Поклонники в сети засыпали комплиментами отца и дочь. Они отметили, что девочка продемонстрировала не только хореографические, но и сценические навыки.

"И грация, и пластика! Браво", "Лиза такая классная, как папа", "Какое счастье – иметь такого отца", "Какие милые", "Лиза очень талантливая", – написали в комментариях.

В сети похвалили дочь Галкина.
Instagram Максима Галкина
Поклонники в восторге от танцев.
Instagram Максима Галкина

Максим Галкин станцевал танго с дочерью: смотреть видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева отдали детей в первый класс. 6-летние Лиза и Гарри вступили на обучение в элитную частную школу – Первую Московскую гимназию на Рублево-Успенском шоссе.

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