Галкин растрогал сеть редкими фото маленьких детей

Анна Михно Люди 08:39, 22.05.2020

Российский телеведущий Максим Галкин порадовал поклонников ранее неопубликованными фотографиями своих детей – 6-летних Лизы и Гарри.

Соответствующие снимки появились на странице шоумена в Instagram.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми
Instagram @maxgalkinru

Судя по всему, фотографии были сделаны еще несколько лет назад, ведь на них Лиза и Гарри сфотографированы еще совсем маленькими.

"Фото из родительской серии "Такими уже не будут". Будут другими, главное, чтобы были счастливы!", – такой подписью сопроводил публикацию Галкин.

Лиза Галкина
Instagram @maxgalkinru
Гарри Галкин
Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин с детьми
Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин с сыном Гарри
Instagram @maxgalkinru
Лиза Галкина
Instagram @maxgalkinru

Редкие кадры вызвали бурные эмоции у поклонников шоумена. В комментариях пользователи засыпали детей комплиментами.

"Невероятные дети! Очень люблю", "Какие же они сладкие", "Какие классные, маленькие еще", "Как быстро время летит, детки просто чудо", "Гарри и Лиза чудесные", – писали поклонники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о чувствах к Алле Пугачевой.

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