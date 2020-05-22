Галкин растрогал сеть редкими фото маленьких детей

Российский телеведущий Максим Галкин порадовал поклонников ранее неопубликованными фотографиями своих детей – 6-летних Лизы и Гарри.
Соответствующие снимки появились на странице шоумена в Instagram.
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми
Instagram @maxgalkinru
Судя по всему, фотографии были сделаны еще несколько лет назад, ведь на них Лиза и Гарри сфотографированы еще совсем маленькими.
"Фото из родительской серии "Такими уже не будут". Будут другими, главное, чтобы были счастливы!", – такой подписью сопроводил публикацию Галкин.
Лиза Галкина
Instagram @maxgalkinru
Гарри Галкин
Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин с детьми
Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин с сыном Гарри
Instagram @maxgalkinru
Лиза Галкина
Instagram @maxgalkinru
Редкие кадры вызвали бурные эмоции у поклонников шоумена. В комментариях пользователи засыпали детей комплиментами.
"Невероятные дети! Очень люблю", "Какие же они сладкие", "Какие классные, маленькие еще", "Как быстро время летит, детки просто чудо", "Гарри и Лиза чудесные", – писали поклонники.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о чувствах к Алле Пугачевой.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.