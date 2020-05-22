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22 мая • обновлено в 08:53
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Галкин растрогал сеть редкими фото маленьких детей

1.4т
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Российский телеведущий Максим Галкин порадовал поклонников ранее неопубликованными фотографиями своих детей – 6-летних Лизы и Гарри.

Соответствующие снимки появились на странице шоумена в Instagram.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Instagram @maxgalkinru

Судя по всему, фотографии были сделаны еще несколько лет назад, ведь на них Лиза и Гарри сфотографированы еще совсем маленькими.

"Фото из родительской серии "Такими уже не будут". Будут другими, главное, чтобы были счастливы!", – такой подписью сопроводил публикацию Галкин.

Лиза Галкина

Лиза Галкина

Instagram @maxgalkinru

Гарри Галкин

Гарри Галкин

Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин с детьми

Максим Галкин с детьми

Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин с сыном Гарри

Максим Галкин с сыном Гарри

Instagram @maxgalkinru

Лиза Галкина

Лиза Галкина

Instagram @maxgalkinru

Редкие кадры вызвали бурные эмоции у поклонников шоумена. В комментариях пользователи засыпали детей комплиментами.

"Невероятные дети! Очень люблю", "Какие же они сладкие", "Какие классные, маленькие еще", "Как быстро время летит, детки просто чудо", "Гарри и Лиза чудесные", – писали поклонники.

Галкин растрогал сеть редкими фото маленьких детей
Галкин растрогал сеть редкими фото маленьких детей
Галкин растрогал сеть редкими фото маленьких детей
Галкин растрогал сеть редкими фото маленьких детей
Галкин растрогал сеть редкими фото маленьких детей
Галкин растрогал сеть редкими фото маленьких детей

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о чувствах к Алле Пугачевой.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Максим Галкин Лиза Галкина Гарри Галкин
Место
Россия
Тег
Новости России
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