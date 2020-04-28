Галкин растрогал сеть домашними фото с маленькими детьми
Российский телеведущий Максим Галкин порадовал поклонников новыми фотографиями со своими детьми – 6-летними Лизой и Гарри.
Соответствующие снимки шоумен опубликовал на личной странице в Instagram.
Так, в кадре звездное семейство позирует в домашней обстановке в похожих белых футболках. Галкин сфотографировался с каждым из детей по отдельности.
"Всем привет от нас", – коротко подписал снимки Максим.
Поклонники, которые всегда с восторгом реагируют на семейные фото Галкина, и в этот раз засыпали отца с детьми комментариями.
"Красивые невозможно", "Приятно смотреть на вас", "Какие же вы классные", "Обожаю", "Как же сынок похож на вас, а доченька – на Аллу", "Максим и Гарик одно лицо", – писали пользователи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин признался, что его шокировали знания шестилетней дочери Лизы.