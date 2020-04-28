Галкин растрогал сеть домашними фото с маленькими детьми

Анна Михно Люди 15:40, 28.04.2020 Обновлено: 15:46, 28.04.2020

Российский телеведущий Максим Галкин порадовал поклонников новыми фотографиями со своими детьми – 6-летними Лизой и Гарри.

Соответствующие снимки шоумен опубликовал на личной странице в Instagram.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Instagram @maxgalkinru

Так, в кадре звездное семейство позирует в домашней обстановке в похожих белых футболках. Галкин сфотографировался с каждым из детей по отдельности.

"Всем привет от нас", – коротко подписал снимки Максим.

Максим Галкин с сыном Гарри
Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин с дочкой Лизой
Instagram @maxgalkinru

Поклонники, которые всегда с восторгом реагируют на семейные фото Галкина, и в этот раз засыпали отца с детьми комментариями.

"Красивые невозможно", "Приятно смотреть на вас", "Какие же вы классные", "Обожаю", "Как же сынок похож на вас, а доченька – на Аллу", "Максим и Гарик одно лицо", – писали пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин признался, что его шокировали знания шестилетней дочери Лизы.

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