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28 апреля • обновлено в 15:56
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Галкин растрогал сеть домашними фото с маленькими детьми

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Российский телеведущий Максим Галкин порадовал поклонников новыми фотографиями со своими детьми – 6-летними Лизой и Гарри.

Соответствующие снимки шоумен опубликовал на личной странице в Instagram.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева

Instagram @maxgalkinru

Так, в кадре звездное семейство позирует в домашней обстановке в похожих белых футболках. Галкин сфотографировался с каждым из детей по отдельности.

"Всем привет от нас", – коротко подписал снимки Максим.

Максим Галкин с сыном Гарри

Максим Галкин с сыном Гарри

Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин с дочкой Лизой

Максим Галкин с дочкой Лизой

Instagram @maxgalkinru

Поклонники, которые всегда с восторгом реагируют на семейные фото Галкина, и в этот раз засыпали отца с детьми комментариями.

"Красивые невозможно", "Приятно смотреть на вас", "Какие же вы классные", "Обожаю", "Как же сынок похож на вас, а доченька – на Аллу", "Максим и Гарик одно лицо", – писали пользователи.

Галкин растрогал сеть домашними фото с маленькими детьми
Галкин растрогал сеть домашними фото с маленькими детьми
Галкин растрогал сеть домашними фото с маленькими детьми
Галкин растрогал сеть домашними фото с маленькими детьми
Галкин растрогал сеть домашними фото с маленькими детьми
Галкин растрогал сеть домашними фото с маленькими детьми

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин признался, что его шокировали знания шестилетней дочери Лизы.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персоны
Максим Галкин Лиза Галкина Гарри Галкин
Место
Россия
Тег
Новости России
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