"Что в русских кабаках": Галкин рассмешил сеть семейным видео с 6-летними детьми

Российский телеведущий Максим Галкин поделился новым семейным видео со своими детьми – 6-летними Гарри и Лизой.

Соответствующий ролик шоумен опубликовал на своей странице в Instagram.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Instagram @maxgalkinru

В частности, Галкин снял, как проходит их утро на самоизоляции. В кадре Лиза и Гарри весело танцуют под громкую музыку. А в конце видео мальчик даже сам исполнил небольшой фрагмент композиции.

"Шел незнамо какой день самоизоляции... Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи. Импровизация детская несрежиссированная", – подписал ролик Галкин.

Поклонники уже традиционно засыпали звездное семейство восторженными комментариями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин опубликовал видео, на котором показал талант своего сына, 6-летнего Гарри.

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