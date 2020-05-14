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14 мая • обновлено в 16:38
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Галкин рассмешил сеть семейным видео с 6-летними детьми

4.2т
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Российский телеведущий Максим Галкин поделился новым семейным видео со своими детьми – 6-летними Гарри и Лизой.

Соответствующий ролик шоумен опубликовал на своей странице в Instagram.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Instagram @maxgalkinru

В частности, Галкин снял, как проходит их утро на самоизоляции. В кадре Лиза и Гарри весело танцуют под громкую музыку. А в конце видео мальчик даже сам исполнил небольшой фрагмент композиции.

"Шел незнамо какой день самоизоляции... Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи. Импровизация детская несрежиссированная", – подписал ролик Галкин.

Поклонники уже традиционно засыпали звездное семейство восторженными комментариями.

"Что в русских кабаках": Галкин рассмешил сеть семейным видео с 6-летними детьми
"Что в русских кабаках": Галкин рассмешил сеть семейным видео с 6-летними детьми
"Что в русских кабаках": Галкин рассмешил сеть семейным видео с 6-летними детьми
"Что в русских кабаках": Галкин рассмешил сеть семейным видео с 6-летними детьми
"Что в русских кабаках": Галкин рассмешил сеть семейным видео с 6-летними детьми

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин опубликовал видео, на котором показал талант своего сына, 6-летнего Гарри.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Максим Галкин Лиза Галкина Гарри Галкин
Место
Россия
Тег
Новости России
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