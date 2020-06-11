Галкин рассказал о "нищете Пугачевой": комик защитил жену от хейтеров

Российский телеведущий и шоумен Максим Галкин рассказал, что информация о бедности его супруги Аллы Пугачевой, которую ранее распространили росСМИ, является фейком.

Комик защитил свою супругу от хейтеров, которые начали упрекать примадонну за то, что она якобы обратилась к государству за помощью. Соответствующее видео артист опубликовал на личной странице в Instagram (ролик смотрите в конце новости).

"Слушайте, ну что вы склоняете имя Пугачевой при каждом удобном случае? Алла не подавала никакого заявления на получение материальной помощи от государства в связи с пандемией! У нее нет никакой турфирмы, которая якобы просила денег. Как вы догадались, мы немного накопили и можем посидеть во время пандемии без работы", – высказался Галкин.

Максим Галкин и Алла Пугачева ТВ Центр

Также он подчеркнул, что их с Пугачевой семья совершенно не нуждается ни в какой помощи. Более того, они сами стараются помогать тем, у кого возникли трудности в период пандемии коронавируса и жесткого карантина.

"Не нуждаемся, не подавали на помощь и не собираемся! Есть, слава Богу, возможность и платить сотрудникам, и помогать другим. Не плодите фейки!" – добавил муж Пугачевой.

Напомним, ранее некоторые представители российского шоу-бизнеса, которые остались без работы на карантине, попросили помощи у властей РФ. В СМИ появились сообщения о том, что среди просителей оказалась и примадонна. Многих пользователей сети крайне удивил этот факт, так как семья Галкина и Пугачевой считается одной из богатейших семей в шоубизе РФ.

О том, что государство должно помочь артистам, также высказывался и продюсер Иосиф Пригожин. Его заявление вызвало шквал критики среди коллег.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Максим Галкин откровенно рассказал о чувствах к Алле Пугачевой. Такое признание шоумен сделал во время прямого эфира в Instagram с певцом Юсифом Эйвазовым.