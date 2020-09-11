Галкин потроллил Лукашенко и Путина из-за "перехвата" разговора Берлина и Варшавы

Российский комик Максим Галкин спародировал разговор президента РФ Владимира Путина с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Артист высмеял "перехват" телефонных разговоров между" представителями Германии и Польши", которые касаются российского оппозиционера Алексея Навального. Ролик он опубликовал на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"После успешной операции по перехвату переговоров Варшава – Берлин наши разведчики перехватили еще несколько переговоров", – сказал "Лукашенко".

Галкин спародировал разговор Путина и Лукашенко. Instagram Максима Галкина

Он уточнил, что белорусы получили важную информацию, в частности о российском оппозиционере Алексее Навальном, который после предполагаемого отравления веществом класса "Новичок" проходит лечение в Германии.

"Навальный очнулся и сразу же стал звонить кому-то в Россию. Читаю запись разговора: "Алло! Алло! Срочно заберите меня отсюда. Здесь ужасная медицина, все плохо, рубли поменять очень сложно, люблю Путина, хочу домой". Пожалуйста, документ", – сказал "президент Беларуси", на что "Путин" ему ответил, что все это звучит неправдоподобно.

"Согласен! Пункт, что рубли поменять сложно, – это очень неправдоподобно", – ответил Галкин в образе Лукашенко.

Также он пожаловался, что у него нет космонавта Валентины Терешковой, чтобы думать о вечном, а не о победе на следующих выборах, и сказал, что в Беларуси нет пандемии COVID-19.

"Все должны работать... У нас демократия: кто не хочет работать, есть самоизоляция в тюрьме. Есть статья за тунеядство", – отметил Галкин в образе Лукашенко.

В конце "разговора" между "Путиным" и "Лукашенко" прозвучал диалог:

"А вы не задумывались, зачем люди вышли на улицы? – Поздравить меня хотят! – Но на видео слышно, что люди кричат "уходи!" – Это они не мне кричат, а 2020 году. Кто людям больше надоел: Лукашенко или 2020 год?".

Напомним, Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией озвученную Меркель информацию об отравлении Навального "Новичком".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли заявление Александра Лукашенко о якобы лжи канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Навального.

Позже российский ведущий Иван Ургант также потроллил Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, из-за "перехвата" разговора Варшавы и Берлина.

"Каким образом они перехватили? Тут два варианта. Либо фашисты, отступая, не успели смотать кабель. Либо Александр Григорьевич неправильно повернул антенну на телевидении, когда настраивался на "Рен.ТВ", чтобы посмотреть свой любимый фильм "Разлом в Сан-Андреас" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном", – сказал Ургант.