Галкин показал трогательное видео с детьми. Сеть в восторге

Российский телеведущий Максим Галкин опубликовал новое семейное видео с детьми – Гарри и Лизой. Ролик был снят несколько лет назад, поскольку на нем двойняшки еще очень маленькие.

Видео появилось на личной странице шоумена в Instagram и вызвало восторг у его поклонников. Они оставили сотни позитивных комментариев и тысячи лайков.

instagram.com/maxgalkinru

"Уж простите за банальность, но как летит время! Когда я рос, фразы мамы про то, что вот совсем недавно я был маленьким и славным, а сейчас мол уже здоровый лоб, казались мне частью родительской сентиментальности, а теперь понимаю это ощущение щемящей беспомощности от бесповоротности изменений в любимых человечках, каждую минуту общения с которыми ты хочешь запечатлеть в сердце!", - подписал ролик Галкин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин показал в сети трогательное видео со своими детьми, Лизой и Гарри. Артист снял на камеру, как проводит отпуск вместе с семьей и учит 6-летних детей кататься на лыжах.

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