Галкин показал "тайную" комнату в их с Пугачевой замке

Кристина Долматова Люди 19:44, 6.05.2020 Обновлено: 19:47, 6.05.2020

Российский шоумен Максим Галкин показал одну из комнат в их с Аллой Пугачевой замке, которую ранее не светил перед камерами.

Так, в ней он провел прямой эфир с коллегой Павлом Волей и его супругой Ляйсан Утяшевой в рамках нового выпуска шоу "Зарядка с Ляйсан" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: instagram/maxgalkinru

Отметим, что в кадре можно увидеть помещение с белыми стенами. Там стоит беговая дорожка, массажное кресло и даже рояль.

Максим Галкин показал "тайную" комнату в своем замке
Скриншот с видео

Павел Воля не смог не прокомментировать увиденное и воскликнул:"Это же тайная комната!"

Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Скриншот с видео

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее Максим Галкин порадовал поклонников новым семейным видео, на котором показал свою жену и певицу Алла Пугачеву в коротких шортах.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Выше только Путин: появились новые подробности участия генерала ФСБ в деле МН17

"Мне без разницы": Усик решительно высказался о дружбе с россиянами

"Тоталитарный режим?" В Мариуполе к военному волонтеру пришли из-за критики власти

Крым стремительно засыхает: водохранилища исчезли на глазах, назрел бунт

Собирать деньги на борьбу с COVID-19 поручили Бауму: раскрылись связи с ОПУ и РФ