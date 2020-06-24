Галкин показал редкие фото отца: был известным генералом в СССР

Российский актер и телеведущий, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал редкие снимки своего отца – признанного в СССР генерала Александра Галкина.

Снимки отца Галкин опубликовал на личной странице в Instagram, чтобы поделиться с поклонниками воспоминаниями о нем и рассказать, насколько важно ценить близких, пока они рядом.

"Папу вспоминаю часто и без всяких праздников. Вкратце. Отец был эталоном русского офицера, не только для меня, а для тысяч военных, которые его знали, уважали и любили. В армии его помнят до сих пор. Галкин Александр Александрович – это ориентир для многих, кто выбрал службу", – написал российский комик.

Максим Галкин с отцом Александром Instagram Максима Галкина

Затем артист рассказал о жизненном пути своего папы, отметив, что, помимо успешной карьеры военного, тот был разносторонней личностью – футболистом, инженером, обладателем престижных государственных премий СССР и РФ.

Александр Галкин Instagram Максима Галкина

"Он прошел огромный путь от простого пацана из очень бедной деревенской семьи из уральской глубинки до генерала-полковника, который отвечал в СССР и затем в России за все танкостроение и военное автомобилестроение, и обеспечение этой техникой нашей армии. Талантливый инженер, академик, он стал автором научных трудов и изобретений, за что получил государственную премию. Ну и, конечно, прекрасный отец для меня и брата, душа компании, спортсмен, футболист и талантливый рассказчик. Папа, помню, люблю! Спасибо тебе!" – подытожил артист.

отец Галкина на службе Instagram Максима Галкина

Галкин с отцом Instagram Максима Галкина

Отметим, отец Максима Галкина умер 18 лет назад, в 2002 году в возрасте 66 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комик Максим Галкин показал роскошный замок, в котором он живет вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой.