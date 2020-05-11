Российский комик Максим Галкин показал на видео свою именитую 71-летнюю жену, легендарную певицу Аллу Пугачеву в молодежном образе.

Так, на личной странице в Instagram Галкин опубликовал видео, где Алла в легком платье в цветочек и кроссовках, вместе с детьми Лизой и Гарри веселится по случаю праздника (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Гаклин и Пугачева СтарХит

Так, 6-летние дети Пугачевой и Галкина прочитали на камеру стишок по случаю 9 мая. В конце ролика Лиза и Гарри начали маршировать и в кадре появилась примадонна.

Вместе с детьми она отправилась на кухню "праздновать". На ней было надето романтическое платье с пышной юбкой и "кукольным" силуэтом.

Пугачева с детьми Instagram @maxgalkinru

Пугачева с детьми Instagram @maxgalkinru

Нежный образ Алла дополнила белыми кроссовками и традиционными кудрями.

Поклонники Пугачевой и Галкина пришли в восторг от видео. Ролик посмотрели более 2 млн пользователей, а многие из них оставили щедрые комплименты в адрес Аллы в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько денег тратит Пугачева на одежду и обувь. Выяснилось, что некоторые предметы гардероба стоят, как небольшая квартира в Москве.