Галкин показал Пугачеву в дерзком кожаном наряде: сеть в восторге

Ева Романова Люди 12:21, 2.06.2020 Обновлено: 12:24, 2.06.2020

Российский комик Максим Галкин показал забавное видео со своей знаменитой супругой, примадонной Аллой Пугачевой.

В ролике также снялись дети знаменитой пары – Гарри и Лиза Галкины. 71-летняя артистка позировала в экстравагантном кожаном наряде. Видео опубликовано на странице Галкина в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

Пугачева и Галкин
Instagram @maxgalkinru

Гаклин и Пугачева показали, как общаются со своими детьми. Звездные родители спросили, от кого нужно защищать детей, а Гарри и Лиза ответили "взрослые нас будут защищать от взрослых".

"Родители, предоставьте нас самим себе. Хороший план, папочка", – добавили дети.

Instagram @maxgalkinru
Instagram @maxgalkinru

Забавный ролик рассмешил пользователей сети, многие из них также прокомментировали образ примадонны.

"Крутая семья, а самая крутая – Алла Борисовна!" –восхитились подписчики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о чувствах к Алле Пугачевой.

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