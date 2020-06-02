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2 июня • обновлено в 12:36
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Галкин показал Пугачеву в дерзком кожаном наряде: сеть в восторге

1.7т
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Российский комик Максим Галкин показал забавное видео со своей знаменитой супругой, примадонной Аллой Пугачевой.

В ролике также снялись дети знаменитой пары – Гарри и Лиза Галкины. 71-летняя артистка позировала в экстравагантном кожаном наряде. Видео опубликовано на странице Галкина в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

Пугачева и Галкин

Пугачева и Галкин

Instagram @maxgalkinru

Гаклин и Пугачева показали, как общаются со своими детьми. Звездные родители спросили, от кого нужно защищать детей, а Гарри и Лиза ответили "взрослые нас будут защищать от взрослых".

"Родители, предоставьте нас самим себе. Хороший план, папочка", – добавили дети.

Галкин показал Пугачеву в дерзком кожаном наряде: сеть в восторге

Instagram @maxgalkinru

Галкин показал Пугачеву в дерзком кожаном наряде: сеть в восторге

Instagram @maxgalkinru

Забавный ролик рассмешил пользователей сети, многие из них также прокомментировали образ примадонны.

"Крутая семья, а самая крутая – Алла Борисовна!" –восхитились подписчики.

Галкин показал Пугачеву в дерзком кожаном наряде: сеть в восторге

Галкин показал Пугачеву в дерзком кожаном наряде: сеть в восторге

Галкин показал Пугачеву в дерзком кожаном наряде: сеть в восторге

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о чувствах к Алле Пугачевой.

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Автор
Ева Романова
Персоны
Алла Пугачева Максим Галкин
Место
Россия
Теги
шоу шоу-бизнес
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