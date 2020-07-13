Российский шоумен, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал, как развлекается в бассейне их с примадонной замка в Подмосковье.

Забавное видео комик разместил на личной странице в Instagram. Артист на кадрах изображен вместе со своими детьми Гарри и Лизой Галкиными (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Переходим к водным процедурам", – подписал видео Галкин.

Галкин показал, как играет с детьми в бассейне Instagram Максима Галкина

Ролик с детьми Аллы Пугачевой и Галкина растрогал поклонников. Они отметили, что артист является прекрасным отцом и восхитились его детьми. По мнению комментаторов, у Лизы и Гарри по-настоящему счастливое детство.

Максим Галкин играет с детьми в бассейне Instagram Максима Галкина

"Класс, Гарик и Лиза – это чудо детки, за которыми наблюдать – огромное удовольствие. Они настоящие дети, без выпендрежа и пафоса. Они, по крайней мере через экран, воспитаны, умны и просто божественны", – расхвалили детей пользователи сети.

Галкин показал, как развлекается в бассейне их с Пугачевой замка. Видео Instagram Максима Галкина

Галкин показал, как развлекается в бассейне их с Пугачевой замка. Видео Instagram Максима Галкина

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комик Максим Галкин показал роскошный замок, в котором он живет вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой.