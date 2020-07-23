Галкин показал, как исхудавшая Пугачева в "мини" пляшет на вечеринке: в сети ажиотаж

Легендарная певица Алла Пугачева зажигательно станцевала на закрытой вечеринке вместе с российскими звездами под хиты Полины Гагариной и дуэта Artik&Asti.

Ролики с пляшущей примадонной опубликовал на личной странице в Instagram ее супруг Максим Галкин. Пользователи сети бурно отреагировали на публикацию (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Галкин показал Пугачеву на светской тусовке Instagram Максима Галкина

На кадрах 71-летняя артистка танцует вместе с российскими звездами. Также Галкин заснял, как артистка курит в компании певца Григория Лепса.

Пугачева и Лепс Instagram Максима Галкина

Для светской тусовки звезда выбрала мини-шорты и удлиненный пиджак. Образ Пугачева дополнила лакированными туфлями на устойчивом каблуке, массивной подвеской на шее и собранными на одну сторону кудрявыми волосами.

Пугачева и Галкин оторвались на вечеринке Instagram Максима Галкина

Ее наряд подчеркнул стройную фигуру 71-летней певицы – Пугачева заметно похудела и восхитила внешним видом фанатов.

"Боже... Какая вы классная! Я восхищаюсь вами!" – восхитились поклонники.

"Молодец Алла Борисовна! Люди про нее – "старая, да старая". А она им нос как утрет, что завидно станет!" – добавили пользователи сети.

Instagram Максима Галкина

Instagram Максима Галкина

Instagram Максима Галкина

Instagram Максима Галкина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева поделилась новыми фото, на которых показала, как выглядит ее лицо вблизи. Огромное количество подписчиков Пугачевой посчитали ее фото неудачными. Некоторые из них заявили, что певица "совсем не похожа на себя".