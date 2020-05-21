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21 мая • обновлено в 09:25
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Галкин откровенно рассказал о чувствах к Пугачевой

7.1т
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Российский телеведущий Максим Галкин признался, что иногда забывает о том, что Алла Пугачева является великой певицей.

Такое признание шоумен сделал во время прямого эфира в Instagram с певцом Юсифом Эйвазовым.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

Instagram @natunajlow

Так, Юсиф поинтересовался у Галкина, что значит для него любовь такой величайшей артистки Аллы Пугачевой. На что шоумен ответил:

"Я разделяю это! То есть есть любовь замечательного, потрясающего человека, который рядом с тобой, и эта вроде избитая цитата Льва Николаевича Толстого: "Все счастливые семьи счастливы одинаково". Тут я ничего нового не скажу. Для любого человека, который влюблен в прекрасную женщину, и его любят в ответ. И есть нечто другое, великое на сцене. Ты живешь с человеком и иногда даже забываешь об этом, а потом вспоминаешь: "Боже, это какой великий человек рядом тут ходит, мне суп сегодня сварил". Конечно, это разное. Я бы никогда не смог прожить с Аллой и месяца, если бы я был влюблен во что-то недосягаемое, великое".

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

womanhit.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин показал на видео свою именитую 71-летнюю жену, легендарную певицу Аллу Пугачеву. Она дефилировала возле своего дома.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Алла Пугачева Максим Галкин
Место
Россия
Тег
Новости России
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