Российский телеведущий Максим Галкин признался, что иногда забывает о том, что Алла Пугачева является великой певицей.

Такое признание шоумен сделал во время прямого эфира в Instagram с певцом Юсифом Эйвазовым.

Алла Пугачева и Максим Галкин Instagram @natunajlow

Так, Юсиф поинтересовался у Галкина, что значит для него любовь такой величайшей артистки Аллы Пугачевой. На что шоумен ответил:

"Я разделяю это! То есть есть любовь замечательного, потрясающего человека, который рядом с тобой, и эта вроде избитая цитата Льва Николаевича Толстого: "Все счастливые семьи счастливы одинаково". Тут я ничего нового не скажу. Для любого человека, который влюблен в прекрасную женщину, и его любят в ответ. И есть нечто другое, великое на сцене. Ты живешь с человеком и иногда даже забываешь об этом, а потом вспоминаешь: "Боже, это какой великий человек рядом тут ходит, мне суп сегодня сварил". Конечно, это разное. Я бы никогда не смог прожить с Аллой и месяца, если бы я был влюблен во что-то недосягаемое, великое".

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми womanhit.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин показал на видео свою именитую 71-летнюю жену, легендарную певицу Аллу Пугачеву. Она дефилировала возле своего дома.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.