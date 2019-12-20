Галкин оказался на Лубянке во время ЧП и снял видео

Артист Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой, вечером 19 декабря оказался на Лубянке во время ЧП и снял там видео.
"Что-то серьезное на Лубянке", - подписал он ролик, который опубликовал в сторис в Инстаграм.
На видео запечатлено большое количество полицейских автомобилей.
При этом артист никак больше не прокомментировал событие.
December 20, 2019
December 20, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 19 декабря в Москве на Лубянке возле здания ФСБ устроили стрельбу. Житель Подольска Московской области пришел к зданию с оружием, убил одного сотрудника ФСБ и ранил пятерых. Его застрелили.
Причины происшествия пока не называются.
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