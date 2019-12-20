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20 декабря • обновлено в 18:04
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Галкин оказался на Лубянке во время ЧП и снял видео

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Артист Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой, вечером 19 декабря оказался на Лубянке во время ЧП и снял там видео.

"Что-то серьезное на Лубянке", - подписал он ролик, который опубликовал в сторис в Инстаграм.

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На видео запечатлено большое количество полицейских автомобилей.

При этом артист никак больше не прокомментировал событие.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 19 декабря в Москве на Лубянке возле здания ФСБ устроили стрельбу. Житель Подольска Московской области пришел к зданию с оружием, убил одного сотрудника ФСБ и ранил пятерых. Его застрелили.

Причины происшествия пока не называются.

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Персона
Максим Галкин
Место
Россия
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