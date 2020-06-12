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12 июня • обновлено в 13:55
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Галкин обнажил тело на камеру и показал подросших детей: в сети фурор

2.1т
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Российский шоумен, супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин восхитил фанатов новыми снимками, на которых похвастался оголенным торсом, а также показал их с Аллой Пугачевой детей.

Артист опубликовал красочные снимки на личной странице в Instagram. Поклонники расхвалили артиста и его семейство.

Галкин обнажил тело на камеру и показал подросших детей: в сети фурор

Inpstagram Максима Галкина

Так, под снимками в комментариях фанаты звездного семейства написали множество комплиментов и в адрес артиста о его внешности, и в адрес его детей – Лизы и Гарри.

Галкин обнажил тело на камеру и показал подросших детей: в сети фурор

Instagran Максима Галкина

Галкин обнажил тело на камеру и показал подросших детей: в сети фурор

Instagran Максима Галкина

"Огонь, у вас прекрасная форма", – написали поклонники.

"Класс, люблю вашу семью. Так выглядит счастье!" – добавили другие.

Галкин обнажил тело на камеру и показал подросших детей: в сети фурор
Галкин обнажил тело на камеру и показал подросших детей: в сети фурор
Галкин обнажил тело на камеру и показал подросших детей: в сети фурор
Галкин обнажил тело на камеру и показал подросших детей: в сети фурор
Галкин обнажил тело на камеру и показал подросших детей: в сети фурор
Галкин обнажил тело на камеру и показал подросших детей: в сети фурор
Галкин обнажил тело на камеру и показал подросших детей: в сети фурор
Галкин обнажил тело на камеру и показал подросших детей: в сети фурор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин порадовал поклонников ранее неопубликованными фотографиями своих детей – 6-летних Лизы и Гарри.

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Автор
Ева Романова
Персона
Максим Галкин
Теги
шоу-бизнес шоу
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