"Все, что от него осталось": Галкин неожиданно пошутил о смерти Киркорова

Супруг российской примадонны Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин пошутил о смерти "короля" эстрады Филиппа Киркорова.

Так, на своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором похвастался подарком Киркорова — брендовым пальто. И заявил, что это все, что осталось от певца (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Максим Галкин и Филипп Киркоров Фото: vokrug.tv

Отметим, что в ролике Галкин шел по коридору перед концертом в Ижевске и навстречу ему вышел импресарио Борис Рубиновский, который поинтересовался, от какого дизайнера у шоумена верхняя одежда.

Максим Галкин

Максим Галкин и Борис Рубиновский

"Джамбаттиста Валли?" — восхищенно спросил мужчина. На что Галкин даже обиделся, что его перепутали с каким-то другим человеком.

Максим Галкин и Борис Рубиновский

Рубиновский, в свою очередь, объяснил артисту, что говорит о пальто. И Максим любезно ему рассказал, что обновка досталась ему от Киркорова.

"Осталась?" — сочувственно переспросил импресарио. "Да, все, что от него осталось", — ответил юморист, а потом, спохватившись, добавил: "Тьфу, типун тебе на язык! Свежак, подарок!"

Максим Галкин

Максим Галкин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предполагаемый участник "Исламского государства" Хидирнеби Казуев, которого обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова летом 2017 года заявил, что получил заказ на убийство певца от шоумена и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина.

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