"Все, что от него осталось": Галкин неожиданно пошутил о смерти Киркорова

Супруг российской примадонны Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин пошутил о смерти "короля" эстрады Филиппа Киркорова.
Так, на своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором похвастался подарком Киркорова — брендовым пальто. И заявил, что это все, что осталось от певца (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Максим Галкин и Филипп Киркоров
Фото: vokrug.tv
Отметим, что в ролике Галкин шел по коридору перед концертом в Ижевске и навстречу ему вышел импресарио Борис Рубиновский, который поинтересовался, от какого дизайнера у шоумена верхняя одежда.
Максим Галкин
Максим Галкин и Борис Рубиновский
"Джамбаттиста Валли?" — восхищенно спросил мужчина. На что Галкин даже обиделся, что его перепутали с каким-то другим человеком.
Максим Галкин и Борис Рубиновский
Рубиновский, в свою очередь, объяснил артисту, что говорит о пальто. И Максим любезно ему рассказал, что обновка досталась ему от Киркорова.
"Осталась?" — сочувственно переспросил импресарио. "Да, все, что от него осталось", — ответил юморист, а потом, спохватившись, добавил: "Тьфу, типун тебе на язык! Свежак, подарок!"
Максим Галкин
Максим Галкин
Очередное наше дураковаляние с импрессарио из Ижевска @borisizh. Боря любит снимать короткие скетчи с мной и моими коллегами-артистами: @bilanofficial, @eminofficial, @valeriya и др. На этот раз я предложил обыграть подарок, который мне сделал @fkirkorov. Какой-то новомодный дефицитный коллаб с труднопроизносимым названием, не разбираюсь, но сидит отменно! Спасибо 😊
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предполагаемый участник "Исламского государства" Хидирнеби Казуев, которого обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова летом 2017 года заявил, что получил заказ на убийство певца от шоумена и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина.
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