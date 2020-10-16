Галкин на украинском языке потроллил Зеленского из-за опроса в день выборов. Видео

Российский комик Максим Галкин потроллил президента Украины Владимира Зеленского из-за всенародного опроса на местных выборах 25 октября.

Так, артист записал ролик, в котором, пытаясь говорить на украинском языке, озвучил свои варианты вопросов Зеленского к украинцам. Видео опубликовано в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

От лица Зеленского Галкин задал бы украинцам шесть вопросов. В пародии "президент" якобы несколько раз выходит из кадра, чтобы употребить "медицинский каннабис" – таким образом комик высмеял вопрос Зеленского о легализации в Украине этого вещества для уменьшения боли у тяжелобольных.

Галкин потроллил опрос Зеленского в день выборов. Instagram Максима Галкина

Список "вопросов Зеленского" по сюжету пародии выглядит так:

Нужно ли ставить в угол депутатов, которые плохо себя ведут?

Нужно ли сократить все население Украины до 300 депутатов?

Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?

В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона – закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос: или все люди соблюдают этот закон, или никто?

Пятый вопрос: может ли президент устраивать такой референдум каждую неделю или только перед выборами?

Шестой вопрос: ты любишь регги?

В конце пародии Галкин в роли Зеленского добавил: "Подписывайтесь на всех депутатов "Слуги народа" и получи в подарок медицинский каннабис. За время правления, благодаря вашим просмотрам моих роликов, я получил платиновую кнопку YouTube. Это наша с вами общая победа!"

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