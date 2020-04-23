Галкин мог сыграть главную роль в скандальном фильме "Дау"

Российский режиссер Илья Хржановский, который на днях попал в громкий скандал, заявил о том, что главную роль в его фильме "Дау" мог сыграть известный комик Максим Галкин.

Об этом он сообщил в интервью журналистке Ксении Собчак (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Максим он на самом деле яркий персонаж в том, что он делает, как актер. Он мерцающий. Но это было много лет назад. Я не был с ним знаком, я смотрел за ним и я подумал, что он абсолютно может быть, при определенном решении проекта, от которого я потом отказался, он может быть человеком, в котором есть этот момент – саморазрушающиеся скрытые слои. Легкость и свобода и множество других слоев, которые никак не проявить, которые живут где-то на территории лично, неведомой его мне жизни", - заявил Хржановский.

Скриншот из видео

Он добавил, что Галкин даже прошел пробы.

"Надо сказать, что у меня с Максимом были пробы. И пробы эти были блестящими. Я ему не предлагал большие деньги. Он в какой-то момент стал хотеть большие деньги. Но он испугался", - сказал режисер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, прокуратура начала уголовное производство относительно вероятного нарушения прав детей во время съемок скандального фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.