Галкин мог сыграть главную роль в скандальном фильме "Дау"

Российский режиссер Илья Хржановский, который на днях попал в громкий скандал, заявил о том, что главную роль в его фильме "Дау" мог сыграть известный комик Максим Галкин.

Об этом он сообщил в интервью журналистке Ксении Собчак (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Максим он на самом деле яркий персонаж в том, что он делает, как актер. Он мерцающий. Но это было много лет назад. Я не был с ним знаком, я смотрел за ним и я подумал, что он абсолютно может быть, при определенном решении проекта, от которого я потом отказался, он может быть человеком, в котором есть этот момент – саморазрушающиеся скрытые слои. Легкость и свобода и множество других слоев, которые никак не проявить, которые живут где-то на территории лично, неведомой его мне жизни", - заявил Хржановский.

Скриншот из видео

Он добавил, что Галкин даже прошел пробы.

"Надо сказать, что у меня с Максимом были пробы. И пробы эти были блестящими. Я ему не предлагал большие деньги. Он в какой-то момент стал хотеть большие деньги. Но он испугался", - сказал режисер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, прокуратура начала уголовное производство относительно вероятного нарушения прав детей во время съемок скандального фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!