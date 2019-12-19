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19 декабря • обновлено в 11:39
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Галкин козырнул роскошью своего замка с Пугачевой

1.8т
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Российский комик Максим Галкин показал роскошный замок, в котором он живет вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой. Так, артист продемонстрировал поклонникам входную дверь в свое жилье.

Дверь в дом Галкина является уменьшенной копией двери флорентийского Баптистерия работы Лоренцо Гиберти. На рельефах изображены сцены из Ветхого Завета.

Галкин козырнул роскошью своего замка с Пугачевой
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"Волшебная дверь. Все художественно задумывал и производственно исполнял я вместе с моим другом художником Артемом Степаняном", – подписал видео Галкин.

Артист собственноручно украсил дверь с внутренней стороны эмалями 17 века, которые он купил на французском блошином рынке.

Галкин козырнул роскошью своего замка с Пугачевой

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, Максим Галкин в своем новом шоу Музыкалити несколько раз выругался матом, а также выдал новость о Пугачевой – она скоро станет прабабушкой.

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Автор
Мария Дидык
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