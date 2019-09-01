Галкин "изменил" Пугачевой у нее на глазах: появилось зажигательное видео

Российский шоумен Максим Галкин показал новое видео с участием своей жены, примадонны Аллы Пугачевой и певицы Лаймы Вайкуле.

На видео в Instagram можно наблюдать, как знаменитости весело отдыхают в ресторане. Галкин устроил зажигательный танец с Вайкуле на глазах у своей супруги.

Примадонна безмолвно "комментировала" происходящее – округляла глаза и шутливо изображала ревность. В конце ролика неожиданно появляется Ксения Бородина со своей коронной фразой о том, что ей "не хватило драйва".

Отметим, что Пугачева и Вайкуле на протяжении многих лет являются близкими подругами.

Подписчики Галкина комментируют пост:

"Весело с бабулями"

"Лайма Вайкуле живёт с вами вместе?? Я постоянно вижу ее с вами"

"Какие вы молодцы, зажигалочки!!)) Молодежи стоит у вас поучиться позитиву и лёгкости!!"

"Лайма вечно бухая"

starhit.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева взбудоражила сеть молодежным нарядом на фото с мужем Максимом Галкиным.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.