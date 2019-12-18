Галкин грязно выругался и выдал горячую новость о Пугачевой

Муж певицы Аллы Пугачевой комик Максим Галкин в своем новом шоу Музыкалити несколько раз выругался матом, а также выдал новость о Пугачевой – она скоро станет прабабушкой.

В своем втором выпуске шоу, который выходит на Ютуб, Галкин собрал Николая Баскова и Моргенштерна.

"Господи, нах*р мы тебя пригласили? Дайте нам кого-то по-настоящему старого" - сказал артист Баскову, когда выяснил, что тот знает почти всех современных кумиров молодежи.

Затем Галкин начал советовать Баскову добавить мат в свои песни и звуки, как у Моргенштерна.

"Ты у него (Моргенштерна, - ред.) аудиторию подсечешь (заберет молодежь, - ред.). Начало для внуков, конец для бабушек. Будет ох*ренно", - заявил муж Аллы Пугачевой (они, кстати, сейчас воспитывают двух 6-летних детей).

"Вы так говорите: бабушки. 60-70 лет. Они что, не люди?!" - возмутился Басков.

"У меня у самого такая аудитория. И я горжусь ею… У меня жена вообще скоро прабабушкой будет", - заявил на это Галкин.

Кто сейчас может сделать Пугачеву прабабушкой, так это ее внук Никита Пресняков, который женился в 2017 году на Алене Красновой.

Краснову уже много раз подозревали в беременности, но она отрицает.

Баскову и Галкину по 43 года, Моргенштерну – 21, Алле Пугачевой – 70 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Галкин жестко прошелся по российской власти.

Смотрите также, как в первом выпуске Музыкалити у Галкина выругался матом Лев Лещенко.

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