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24 марта • обновлено в 06:25
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Гайтане – 41: куда пропала и как сейчас выглядит певица

1.9т
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Украинская певица Гайтана 24 марта отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 41 год. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как сейчас выглядит певица и чем занимается.

Гайтана

Гайтана

instagram.com/gaitanamusic

Гайтана Эссами родилась 24 марта 1979 года в Киеве. До пяти лет жила в республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец конголезец Клавер Ессами.

В 1985 году после развода родителей Гайтана с мамой вернулась в Украину, где освоила русский и украинский языки.

Гайтана в 2007 году

Гайтана в 2007 году

lichnosti.net

В ноябре 2003 года на студии Lavina Music певица выпустила свой первый альбом "О тебе". Самые известные песни Гайтаны: "Самотня босса", "Шаленій", "Самый лучший", "Слідом за тобою" и другие.

Как известно, в 2012 году Гайтана представляла Украину на конкурсе "Евровидение" в Баку с песней Be My Guest. Тогда артитска заняла 15-е место.

В 2016 году Гайтана вышла замуж. Ее избранником стал саунд-продюсер Александр Смарт.

27 июня 2017 года Гайтана родила дочь, которую назвали Сапфир-Николь.

Гайтана с дочкой

Гайтана с дочкой

instagram.com/gaitanamusic

Гайтана с дочкой

Гайтана с дочкой

instagram.com/gaitanamusic

Гайтана и ее муж Александр Смарт

Гайтана и ее муж Александр Смарт

instagram.com/gaitanamusic

Сейчас певица продолжает творческую карьеру, она записывает песни и дает концерты.

Гайтана сейчас

Гайтана сейчас

instagram.com/gaitanamusic

Гайтана сейчас

Гайтана сейчас

instagram.com/gaitanamusic

Гайтана сейчас

Гайтана сейчас

instagram.com/gaitanamusic

Гайтана сейчас

Гайтана сейчас

instagram.com/gaitanamusic

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, куда пропал легенда эстрады России Валерий Леонтьев и как он выглядит сейчас.

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Автор
Алина Мельник
Персона
Гайтана
Место
Украина
Теги
Евровидение музыка звезды день рождения шоу-бизнес шоу
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