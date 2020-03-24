Гайтане – 41: куда пропала и как сейчас выглядит певица

Украинская певица Гайтана 24 марта отмечает свой день рождения.
Так, ей исполняется 41 год. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как сейчас выглядит певица и чем занимается.
Гайтана
instagram.com/gaitanamusic
Гайтана Эссами родилась 24 марта 1979 года в Киеве. До пяти лет жила в республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец конголезец Клавер Ессами.
В 1985 году после развода родителей Гайтана с мамой вернулась в Украину, где освоила русский и украинский языки.
Гайтана в 2007 году
lichnosti.net
В ноябре 2003 года на студии Lavina Music певица выпустила свой первый альбом "О тебе". Самые известные песни Гайтаны: "Самотня босса", "Шаленій", "Самый лучший", "Слідом за тобою" и другие.
Как известно, в 2012 году Гайтана представляла Украину на конкурсе "Евровидение" в Баку с песней Be My Guest. Тогда артитска заняла 15-е место.
В 2016 году Гайтана вышла замуж. Ее избранником стал саунд-продюсер Александр Смарт.
27 июня 2017 года Гайтана родила дочь, которую назвали Сапфир-Николь.
Гайтана с дочкой
instagram.com/gaitanamusic
Гайтана с дочкой
instagram.com/gaitanamusic
Гайтана и ее муж Александр Смарт
instagram.com/gaitanamusic
Сейчас певица продолжает творческую карьеру, она записывает песни и дает концерты.
Гайтана сейчас
instagram.com/gaitanamusic
Гайтана сейчас
instagram.com/gaitanamusic
Гайтана сейчас
instagram.com/gaitanamusic
Гайтана сейчас
instagram.com/gaitanamusic
Для тех, кто хочет быть здоровым и на стиле 😉💪 ⠀ Вместо маски, которую невозможно купить, можно завязать платок, а между слоями положить марлю или бинт, сложив их вдвое. ⠀ Будьте здоровы и берегите себя! 🙌🍃 #Гайтана #коронавирус #маски #здоровье #covid_19 #коронавірус
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