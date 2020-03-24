Гайтане – 41: куда пропала и как сейчас выглядит певица

Украинская певица Гайтана 24 марта отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 41 год. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как сейчас выглядит певица и чем занимается.

Гайтана instagram.com/gaitanamusic

Гайтана Эссами родилась 24 марта 1979 года в Киеве. До пяти лет жила в республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец конголезец Клавер Ессами.

В 1985 году после развода родителей Гайтана с мамой вернулась в Украину, где освоила русский и украинский языки.

Гайтана в 2007 году lichnosti.net

В ноябре 2003 года на студии Lavina Music певица выпустила свой первый альбом "О тебе". Самые известные песни Гайтаны: "Самотня босса", "Шаленій", "Самый лучший", "Слідом за тобою" и другие.

Как известно, в 2012 году Гайтана представляла Украину на конкурсе "Евровидение" в Баку с песней Be My Guest. Тогда артитска заняла 15-е место.

В 2016 году Гайтана вышла замуж. Ее избранником стал саунд-продюсер Александр Смарт.

27 июня 2017 года Гайтана родила дочь, которую назвали Сапфир-Николь.

Гайтана с дочкой instagram.com/gaitanamusic

Гайтана с дочкой instagram.com/gaitanamusic

Гайтана и ее муж Александр Смарт instagram.com/gaitanamusic

Сейчас певица продолжает творческую карьеру, она записывает песни и дает концерты.

Гайтана сейчас instagram.com/gaitanamusic

Гайтана сейчас instagram.com/gaitanamusic

Гайтана сейчас instagram.com/gaitanamusic

Гайтана сейчас instagram.com/gaitanamusic

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