Гайтана призналась, что ей угрожал экс-возлюбленный

Украинская певица Гайтана призналась, что бывший возлюбленный угрожал ей, поэтому она была вынуждена нанять телохранителя.

Знаменитость рассказала на своей странице в Instagram, что в отношениях часто страдала от физического насилия. Но после очередного скандала певица поняла, что не может больше терпеть.

"Я вызвала правоохранителей, когда он спал, собрала вещи и навсегда исчезла из его жизни... Он долго преследовал меня. Звонил каждые 5 минут, кричал в трубку, что любит, не может без меня жить, обещал покончить с собой, если я не вернусь. Это были токсичные отношения, которые убивали меня", – поделилась Гайтана.

Гайтана рассказала, что страдала от физического насилия Instagram Гайтаны

Певица призналась, что ей понадобилось несколько лет, чтобы вновь поверить в себя и прекратить бояться. Поэтому знаменитость посоветовала женщинам идти от мужчины, если он унижает вас, и начать новую жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Ирина Билык рассказала, что страдала от домашнего насилия. Артистка сделала заявление в рамках социального челленджа #Womensupportingwomen.