Гагарину, которая попала в список Forbes, объявили в розыск из-за долгов. Peopletalk

Российская певица Полина Гагарина задолжала крупную денежную сумму коммунальщикам, поэтому ее официально объявили в розыск.

Как сообщили в Телеграмм-канале Mash, звезда должна уплатить почти 56 тысяч рублей (21 тысяча гривен) за услуги ЖКХ и еще 30 тысяч рублей (11 тысяч гривен) налогов.

Несколько дней назад суд постановил взыскать эти средства с артистки, а теперь Федеральная служба судебных приставов официально объявила Гагарину в розыск.

Долги Полины Гагариной Телеграмм канал Mash

Следует отметить, что недавно журнал Forbes опубликовал рейтинг российских звезд шоу-бизнеса с самыми высокими доходами. Гагарина также вошла в этот список и заняла шестое место с годовым доходом в 6,4 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полина Гагарина раскрыла способ, который помог ей похудеть на 30 килограммов.