МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Фу, зачем это?" Глюкоза разозлила сеть поцелуем с женщиной

1.4тЧитать материал на украинском

Певица Наталья Ионова (Глюкоза) продемонстрировала нежный поцелуй с коллегой по сцене Любовью Успенской.

Соответствующий момент был запечатлен на камеру, а сама артистка поделилась снимком на своей странице в Instagram.

"Любонька, и снова целую тебя в губоньки. Спасибо за прекрасный концерт, который ты нам подарила, за твои песни и эксперименты, которых ты совсем не боишься", – подписала Ионова под фотографией.

Однако мнения поклонников разделились. Некоторые не одобрили подобное поведение, а некоторые приготовились брать попкорн и даже разозлились от такого поведения.

"Ой, фу", "Зачем вам это? Вы обе мега популярны", "Наташа, зачем это нужно", – написали недовольные фанаты.

"Фу, зачем это?" Глюкоза разозлила сеть поцелуем с женщиной
"Фу, зачем это?" Глюкоза разозлила сеть поцелуем с женщиной
"Фу, зачем это?" Глюкоза разозлила сеть поцелуем с женщиной
"Фу, зачем это?" Глюкоза разозлила сеть поцелуем с женщиной

Наталья Ионова

Наталья Ионова

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она мать.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Наташа Ионова (Глюк’оZа)ГлюкозаЛюбовь Успенская
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
4
Смешно
1
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения