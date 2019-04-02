"Фу, зачем это?" Глюкоза разозлила сеть поцелуем с женщиной

Певица Наталья Ионова (Глюкоза) продемонстрировала нежный поцелуй с коллегой по сцене Любовью Успенской.

Соответствующий момент был запечатлен на камеру, а сама артистка поделилась снимком на своей странице в Instagram.

"Любонька, и снова целую тебя в губоньки. Спасибо за прекрасный концерт, который ты нам подарила, за твои песни и эксперименты, которых ты совсем не боишься", – подписала Ионова под фотографией.

Однако мнения поклонников разделились. Некоторые не одобрили подобное поведение, а некоторые приготовились брать попкорн и даже разозлились от такого поведения.

"Ой, фу", "Зачем вам это? Вы обе мега популярны", "Наташа, зачем это нужно", – написали недовольные фанаты.

Наталья Ионова Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она мать.

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