"Фу, просто ужас": 50-летнюю Бледанс разгромили за фото без белья

Российская актриса Эвелина Бледанс опубликовала серию снимков в откровенных нарядах.
Так, на фотографиях, которыми 50-летняя звезда поделилась на странице в Instagram, она позирует без белья.
Эвелина Бледанс
cosmo.ru
На одном из снимков Бледанс сфотографирована в соблазнительном платье-халате, которое оголило грудь актрисы.
Эвелина Бледанс
Instagram @bledans
Эвелина Бледанс с сыном
Instagram @bledans
На других фото Эвелина позирует в ультракоротком платье из фатина, которое также надела без белья.
Эвелина Бледанс
Instagram @bledans
Эвелина Бледанс
Instagram @bledans
В комментариях к публикации поклонники раскритиковали новые фото Бледанс: фанатам не понравились ни образы звезды, ни ее позы в кадре.
Также некоторые обратили внимание, что на некоторых снимках актриса позирует вместе со своим маленьким сыном. По мнению подписчиков, появляться в настолько откровенных нарядах перед мальчиком нельзя.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.
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