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20 декабря • обновлено в 08:55
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"Фу, просто ужас": 50-летнюю Бледанс разгромили за фото без белья

3.1т
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Российская актриса Эвелина Бледанс опубликовала серию снимков в откровенных нарядах.

Так, на фотографиях, которыми 50-летняя звезда поделилась на странице в Instagram, она позирует без белья.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

cosmo.ru

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На одном из снимков Бледанс сфотографирована в соблазнительном платье-халате, которое оголило грудь актрисы.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Instagram @bledans

Эвелина Бледанс с сыном

Эвелина Бледанс с сыном

Instagram @bledans

На других фото Эвелина позирует в ультракоротком платье из фатина, которое также надела без белья.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Instagram @bledans

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Instagram @bledans

В комментариях к публикации поклонники раскритиковали новые фото Бледанс: фанатам не понравились ни образы звезды, ни ее позы в кадре.

Также некоторые обратили внимание, что на некоторых снимках актриса позирует вместе со своим маленьким сыном. По мнению подписчиков, появляться в настолько откровенных нарядах перед мальчиком нельзя.

"Фу, просто ужас": 50-летнюю Бледанс разгромили за фото без белья
"Фу, просто ужас": 50-летнюю Бледанс разгромили за фото без белья
"Фу, просто ужас": 50-летнюю Бледанс разгромили за фото без белья
"Фу, просто ужас": 50-летнюю Бледанс разгромили за фото без белья
"Фу, просто ужас": 50-летнюю Бледанс разгромили за фото без белья
"Фу, просто ужас": 50-летнюю Бледанс разгромили за фото без белья
"Фу, просто ужас": 50-летнюю Бледанс разгромили за фото без белья
"Фу, просто ужас": 50-летнюю Бледанс разгромили за фото без белья
"Фу, просто ужас": 50-летнюю Бледанс разгромили за фото без белья
"Фу, просто ужас": 50-летнюю Бледанс разгромили за фото без белья

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Эвелина Бледанс
Место
Россия
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