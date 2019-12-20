"Фу, просто ужас": 50-летнюю Бледанс разгромили за фото без белья

Российская актриса Эвелина Бледанс опубликовала серию снимков в откровенных нарядах.

Так, на фотографиях, которыми 50-летняя звезда поделилась на странице в Instagram, она позирует без белья.

Эвелина Бледанс cosmo.ru

На одном из снимков Бледанс сфотографирована в соблазнительном платье-халате, которое оголило грудь актрисы.

Эвелина Бледанс Instagram @bledans

Эвелина Бледанс с сыном Instagram @bledans

На других фото Эвелина позирует в ультракоротком платье из фатина, которое также надела без белья.

Эвелина Бледанс Instagram @bledans

Эвелина Бледанс Instagram @bledans

В комментариях к публикации поклонники раскритиковали новые фото Бледанс: фанатам не понравились ни образы звезды, ни ее позы в кадре.

Также некоторые обратили внимание, что на некоторых снимках актриса позирует вместе со своим маленьким сыном. По мнению подписчиков, появляться в настолько откровенных нарядах перед мальчиком нельзя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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