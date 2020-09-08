Фреймут выздоровела от COVID-19 и назвала свои симптомы

Ольга Веркалец Люди 08:46, 8.09.2020 Обновлено: 12:31, 8.09.2020

Участница четвертого сезона шоу "Танці з зірками", телеведущая Ольга Фреймут выздоровела от коронавируса после более двух недель лечения.

На своей странице в Instagram звезда рассказала о своих симптомах болезни. По ее словам, все началось с головной боли, которую не могли побороть даже лекарства.

"Одну ночь я не смогла уснуть ни на минуту, потому что к мигрени добавились боли в плечах. Казалось, лежу под колесами грузовика. Думала – из-за тренировок. Впоследствии начало выкручивать и печь ребра. Поднялась температура. Я сразу же записалась на тест. На следующий день получила положительный результат", – поделилась телеведущая.

Ольга Фреймут вылечилась от коронавируса.
Instagram Ольги Фреймут

После обнаружения коронавируса звезда потеряла обоняние и не могла есть несколько дней. Поэтому Фреймут посоветовала сразу обращаться к врачу, если у человека есть сомнения относительно состояния своего здоровья.

Отметим, что телеведущая поборола болезнь одновременно со своим партнером в танцевальном проекте Ильей Падзиной. Именно поэтому пара уже в следующем выпуске появится в прямом эфире шоу.

Фреймут получила отрицательный результат на COVID-19.
Instagram Ольги Фреймут

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной излечились от коронавируса. Отметим, что первой выздоровела любимая знаменитости, а через несколько дней и артист получил отрицательный результат на COVID-19.

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