Фреймут взбудоражила сеть фото в одной рубашке на голое тело

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в белой рубашке на кровати поделилась секретом успеха с поклонниками.

Фотографию звезда опубликовала в Instagram и заверила, что не знает никакого конкретного рецепта. "Меня спрашивают, как достичь успеха? Каждый день, при любой возможности. Но разве я знаю? Успех у каждого свой. Но всегда ручной работы", - написала Ольга.

Ведущую сразу поддержали в комментариях: "Хоть один человек сказал правду, а не начал тренинг на эту тему", "Согласна с вами на все 100%, успех у каждого свой", - писали Оли.

скрин Instagram Фреймут

Примечательно, что снимок Фреймут сделала в Калифорнии, а за объективом была фотограф с мировым именем Саша Самсонова, которая ранее снимала на фотосессиях мировых звезд: Кайли и Кендалл Дженнер, семейство Кардашьян, Pink и многих других.

Фреймут замужем за генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее весьма пикантный снимок Ольги Фреймут, на котором она позировала в откровенном платье с глубоким вырезом в зоне декольте, произвел настоящий фурор в сети. Тогда фанаты похвалили ведущую за смелость.

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