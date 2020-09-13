Фреймут призвала Кухар на "Танцях з зірками" пойти в церковь и покаяться. Видео

Во время третьего прямого эфира "Танців з зірками" между Ольгой Фреймут и Екатериной Кухар разгорелся конфликт. Так, телеведущая эмоционально отреагировала на критику судьи шоу ее танца.

Фреймут вместе с партнером Ильей Падзиной станцевала на паркете соблазнительную самбу, после чего Кухар заявила, что для телеведущей этот танец, как "пожизненное заключение". Ольга не стала молчать и ответила "за всех", кого судья когда-либо критиковала на шоу (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Только давай без обид, хорошо? Я очень долго держалась... Я скажу от имени всех твоих жертв, потому что ты уже здесь много лет на шоу. Сидишь здесь королевой, взлетаешь, питаешь свою гордыню на фоне наших недостатков. И вместо того, чтобы сидеть и судить нас тут – ты бы пошла в церковь и покаялась", – заявила Фреймут.

Фреймут призвала Кухар на "Танцях з зірками" пойти в церковь и покаяться. скриншот с видео

Кухар ответила, что согласна пойти в церковь, но только вместе с Ольгой.

"Я с этим согласна, но пойду туда только вместе с тобой. А потом мы пойдем к моей куме, психотерапевту Натальи Холоденко. Она примет нас без очереди", – сказала Екатерина.

Екатерина Кухар. скриншот с видео

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