Фреймут призналась, что хотела уйти из "Танців з зірками"

Украинская телеведущая, участница проекта "Танці з зірками 2020" Ольга Фреймут призналась, что хотела уйти из шоу.

Подробностями артистка поделилась на личной странице в Instagram. По словам Фреймут, самба, которую пара станцевала в третьем прямом эфире, далась ей очень тяжело. Звезда хотела опустить руки и уговаривала партнера Илью Падзину прекратить участие в шоу (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Самба далась тяжело. Вместе с партнером Ильей Падзиной и хореографом Анной Паламарчук работали над этим танцем 47 часов – 7 дней. Только в среду я начала запоминать последовательность шагов. В четверг уговаривала Илью отказаться нашей паре от шоу, чтобы не позориться. В пятницу узор сложился. В эфире через шок я станцевала только какой-либо эскиз от задуманного", – заявила Фреймут.

Илья Падзина и Ольга Фреймут (Instagram Ильи Падзины)

Она также добавила, что это был для нее хороший урок. Теперь телеведущая не позволит страхам "парализовать и пленить мечту".

Instagram Ольги Фреймут

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время третьего прямого эфира "Танців з зірками" между Ольгой Фреймут и Екатериной Кухар разгорелся конфликт. Так, телеведущая эмоционально отреагировала на критику судьи шоу ее танца.