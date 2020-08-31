Фреймут "повторила" фокстрот Могилевской на "Танцях з зірками": кто танцевал лучше. Видео

Украинская телеведущая Ольга Фреймут и ее партнер Илья Падзина в первом прямом эфире "Танців з зірками-2020" исполнили романтический фокстрот под песню Скрябина – "Спи собі сама".

В этом же стиле и под ту же композицию в 2017 году танцевали певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает сравнить выступления пар и проголосовать за любимчиков (чтобы просмотреть видео и проголосовать, доскролльте новость до конца).

Отметим, что незадолго до начала проекта Фреймут и Падзина заразились коронавирусом. Поэтому из-за болезни и необходимости изоляции пара продемонстрировала постановку просто из дома. Они станцевали фокстрот во дворе дома телеведущей. Судьи высоко оценили выступление Ольги и Ильи, а также заявили, что оно получилося "очень легким и нежным".

Больные коронавирусом Ольга Фреймут и Илья Падзина исполнили фокстрот на "Танцях з зірками" (скриншот)

Что касается Могилевской, то свой эмоциональный фокстрот в 2017 году она посвящала покойному другу Кузьме Скрябину (Андрею Кузьменко). Певица исполняла его с партнером Игорем под песню из репертуара Скрябина – "Спи собі сама". От судей пара тогда тоже получила высокие баллы и похвалу.

Наталья Могилевская и Андрей Кузьменко исполнили фокстрот на "Танцях з зірками-2017" (коллаж)

Ольга Фреймут и Илья Падзина – Фокстрот

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко – Фокстрот

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская хореограф и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева беременная выступила в первом прямом эфире вместе с ведущим Дмитрием Танковичем. Пара станцевала зажигательный ча-ча-ча и вызвала споры в сети.